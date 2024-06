MONZA, 11 GIU - Un operaio è morto in un'esplosione avvenuta stamani in un capannone di una ditta di vernici in via Aristotele a Brugherio, in provincia di Monza. Sul posto sono al lavoro i vigili del fuoco per spegnere l'incendio innescato dal boato. Al momento, ha fatto sapere il 118, non risultano altre persone coinvolte.