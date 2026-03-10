Giornale di Brescia
Esplosione in casa nel Pistoiese, si cerca un uomo disperso

AA

PESCIA (PISTOIA), 10 MAR - Un'esplosione, probabilmente causata da una fuga di gas, ha sventrato parte di una casa situata nella frazione montana di Aramo, nel comune di Pescia (Pistoia). E' successo poco dopo le 5 di stamattina. Sul posto sono presenti squadre dei vigili del fuoco e i carabinieri. Secondo quanto si apprende, sono in corso le ricerche di un uomo segnalato come disperso.

Argomenti
PESCIA (PISTOIA)

