Esplosione in abitazione, un morto nel Fiorentino

BARBERINO DEL MUGELLO (FIRENZE), 08 DIC - Un uomo di 71 anni è morto a seguito di un'esplosione seguita da incendio verificatasi intorno alle 4.30 nella sua abitazione a Barberino del Mugello (Firenze), in via Garibaldi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno effettuato anche verifiche sulla stabilità delle abitazioni circostanti. Intervenuti anche i carabinieri che hanno avviato indagini. L'esplosione ha interessato un'abitazione al primo piano. Non risulterebbero altri feriti.

