Esplosione e crollo di una palazzina nel Veronese

VERONA, 24 FEB - I sanitari del Suem 118 e i Vigili del fuoco sono accorsi a Prun, frazione del comune di Negrar (Verona) per un'esplosione avvenuta in una palazzina. I sanitari sono intervenuti con quattro mezzi di soccorso. La palazzina interessata dall'esplosione è sviluppata su tre piani più una zona mansardata. La deflagrazione ha investito il primo piano, facendo crollare l'intera struttura che è collassata. Nell'edificio risultano risiedere quattro persone, ma ancora non è certo se si trovassero in casa al momento dell'esplosione. I vigili del fuoco stanno scavando tra le macerie con il personale Usar (Urban Search And Rescue) specializzato nel soccorso in macerie, esplosioni, crolli.