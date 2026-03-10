Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Esplosione casa nel Pistoiese, uomo trovato morto

AA

PESCIA (PISTOIA), 10 MAR - Il corpo senza vita di un uomo è stato ritrovato dai vigili del fuoco all'interno della casa esplosa questa mattina attorno alle 5 nella frazione montana di Aramo, a Pescia (Pistoia). A causare l'esplosione e il successivo divampare di un incendio potrebbe essere stata una fuga di gas o di gpl. A risiedere nell'abitazione, secondo quanto si apprende, sarebbe stato un solo uomo, ma saranno le successive indagini a stabilire se il cadavere rinvenuto corrisponde a questa persona.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
PESCIA (PISTOIA)

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario