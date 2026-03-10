Esplosione casa nel Pistoiese, uomo trovato morto

PESCIA (PISTOIA), 10 MAR - Il corpo senza vita di un uomo è stato ritrovato dai vigili del fuoco all'interno della casa esplosa questa mattina attorno alle 5 nella frazione montana di Aramo, a Pescia (Pistoia). A causare l'esplosione e il successivo divampare di un incendio potrebbe essere stata una fuga di gas o di gpl. A risiedere nell'abitazione, secondo quanto si apprende, sarebbe stato un solo uomo, ma saranno le successive indagini a stabilire se il cadavere rinvenuto corrisponde a questa persona.