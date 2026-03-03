Giornale di Brescia
Esplosione a Torino, al via il processo per omicidio

TORINO, 03 MAR - È iniziato oggi al tribunale di Torino, il processo per l'esplosione avvenuta il 30 giugno 2025 in via Nizza 389, in cui morì Jacopo Peretti, 33 anni, e in cui ci furono diversi feriti. Imputato è Giovanni Zippo, 41 anni, guardia giurata, accusato di omicidio volontario, disastro colposo e lesioni personali. Detenuto nel carcere torinese, l'uomo era presente aula, assistito dall'avvocato Basilio Foti. Secondo l'accusa causò l'esplosione per vendicarsi della sua ex compagna, che abitava nella palazzina. La procura è rappresentata dalla sostituta Chiara Canepa e dall'aggiunto Emilio Gatti. Tra le parti civili figurano i familiari della vittima, oltre ai residenti degli appartamenti danneggiati e ai rappresentanti dei condomìni. Questa mattina è stata l'occasione per calendarizzare le prossime udienza. La prima è fissata per il 10 marzo.

TORINO

