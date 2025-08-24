Giornale di Brescia
Italia e Estero

Esplosione a Mosca causata da bombola gas,1 morto e 3 feriti

epa11628181 Cars drive in front of the headquarters of the Federal Security Service's (FSB) on Lubyanka Square in Moscow, Russia, 27 September 2024. The Russian FSB announced the initiation of a criminal case under the article on illegal border crossing against US citizens - correspondents of the Australian TV channel ABC, Fletcher Young and Catherine Diss, as well as a Romanian journalist. Since August 17, â€˜criminal cases have been opened against twelve foreign journalists for the illegal acts in questionâ€™. The maximum penalty under the illegal border crossing article is up to 5 years in prison. EPA/MAXIM SHIPENKOV
MOSCA, 24 AGO - E' di un morto e tre feriti il bilancio di un incidente avvenuto stamane in un grande magazzino per bambini nei pressi della Piazza Lubyanka a Mosca, dove secondo i servizi di emergenza sarebbe esplosa un bombola di gas, di quelle usate per gonfiare palloncini. Lo riferisce l'agenzia Ria Novosti. "Presumibilmente una bombola per i palloncini è esplosa al terzo piano", ha detto una fonte all'agenzia, aggiungendo che non si registrano danni alla struttura. L'esplosione è avvenuta nel Grande magazzino in uno store interamente dedicato ai bambini, situato nei pressi del palazzo della Lubyanka, già sede del Kgb e ora dei servizi d'intelligence Fsb.

MOSCA

  3. Ricarica la pagina se necessario