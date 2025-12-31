Esplode un petardo, uomo muore alla periferia di Roma

ROMA, 31 DIC - Un uomo è morto questo pomeriggio alla periferia di Roma a causa dello scoppio di un petardo. Il fatto è avvenuto intorno alle 17,30 in via Cortemaggiore ad Acilia, una zona non lontana dal litorale di Ostia. Sul posto un'ambulanza del 118 che ha trovato l'uomo a terra con ferite al torace, al volto e a un arto. Inutili i tentativi di rianimarlo. La vittima è un moldavo di 63 anni. Sulla vicenda sono al lavoro i carabinieri di Ostia per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.