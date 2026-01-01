Giornale di Brescia
Esplode petardo, 14enne perde quattro dita a Brescia

BRESCIA, 01 GEN - Un ragazzino che compirà 14 anni nelle prossime settimane ha perso quattro dita di una mano nella notte a Brescia mentre stava maneggiando alcuni petardi. Il giovane, di origine egiziana, si trovava in piazza Vittoria durante il concerto di fine anno insieme al padre e al fratello quando alcuni petardi gli sono esplosi tra le mani. Immediati i soccorsi: il minorenne è stato trasportato all'ospedale Civile di Brescia e successivamente trasferito a Verona, dove è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico di ricostruzione della mano. L'esito dell'operazione potrà essere valutato solo nelle prossime ore, ma la perdita di quattro dita è definitiva. Sull'episodio stanno svolgendo accertamenti i carabinieri.

