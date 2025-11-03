Esplode ordigno sul litorale romano, danni ad auto di donna

ROMA, 03 NOV - Esplosione all'alba a Nettuno, sul litorale vicino Roma, che ha danneggiato un'auto in sosta. A causarla presumibilmente un ordigno rudimentale. I vigili del fuoco intervenuti sul posto hanno rinvenuto residui di carta bruciata. La deflagrazione, che non ha sviluppato fiamme, ha causato il danneggiamento del parabrezza e del cofano della macchina. Nessun ferito. Sul posto sono intervenuti I Carabinieri della Stazione di Nettuno e della Compagnia di Anzio che indagano sull'accaduto. Dalle prime verifiche sembra che l'auto sia di proprietà di una donna che lavora in un'attività commerciale.