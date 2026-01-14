Giornale di Brescia
Esplode ordigno bellico, morto un collezionista nel Trevigiano

VALDOBBIADENE, 14 GEN - Un uomo di 56 anni di Valdobbiadene (Treviso) è rimasto ucciso poco fa dall'esplosione di un ordigno bellico, detenuto illegalmente, che stava presumibilmente maneggiando all'interno di un deposito attrezzi di sua proprietà. Secondo i riscontri dei carabinieri intervenuti sul posto, si tratterebbe di un oggetto risalente alla Prima guerra mondiale. Sul posto stanno operando gli artificieri al fine di scongiurare altre deflagrazioni, vista la possibile presenza nel locale di altri residuati.

