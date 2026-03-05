Esplode bombola di gas in casa nell'Oristanese, due morti

GHILARZA, 05 MAR - Due anziani sono morti questa mattina a causa dell'esplosione di una bombola di gas all'interno di una casa in via 16 Marzo a Ghilarza, nell'Oristanese. Al momento non si conoscono i dettagli della tragedia: sul posto stanno operando i vigili del fuoco e i carabinieri. Da quanto si apprende in casa al momento della deflagrazione, forse innescata da una perdita dalla stufa a gas, c'erano uomo e una donna. Sul posto chiamati dai residenti della zona sono intervenuti i vigili del fuoco, il 118 e i carabinieri. Purtroppo per gli anziani non c'era più nulla da fare. In corso le indagini per ricostruire l'episodio e accertare le cause.