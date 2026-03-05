Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Esplode bombola di gas in casa nell'Oristanese, due morti

AA

GHILARZA, 05 MAR - Due anziani sono morti questa mattina a causa dell'esplosione di una bombola di gas all'interno di una casa in via 16 Marzo a Ghilarza, nell'Oristanese. Al momento non si conoscono i dettagli della tragedia: sul posto stanno operando i vigili del fuoco e i carabinieri. Da quanto si apprende in casa al momento della deflagrazione, forse innescata da una perdita dalla stufa a gas, c'erano uomo e una donna. Sul posto chiamati dai residenti della zona sono intervenuti i vigili del fuoco, il 118 e i carabinieri. Purtroppo per gli anziani non c'era più nulla da fare. In corso le indagini per ricostruire l'episodio e accertare le cause.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
GHILARZA

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario