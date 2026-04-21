Esperti Onu, 'famiglie Dbeibah e Haftar crocevia traffico illecito petrolio'

ROMA, 21 APR - Ibrahim Dbeibah, nipote del premier del governo di Tripoli, e Saddam Haftar, erede designato del generale Khalifa Haftar dominus dell'est libico, "hanno fornito un ombrello di impunità che di fatto ha privato la National Oil Corporation della sua capacità di salvaguardare gli interessi dello Stato". Lo si legge nelle conclusioni del rapporto degli esperti Onu presentato al Consiglio di sicurezza: in Libia "le transazioni nel settore petrolifero e dei carburanti serve gli interessi di reti concorrenti affiliate a gruppi armati". La portata delle esportazioni illecite "ha raggiunto livelli senza precedenti".