Esorcisti, le truffe arrivano dal fai-da-te e dall'intelligenza artificiale

ROMA, 17 MAG - Il mondo dell'esorcismo è sempre più investito da truffatori che si spingono a fare riti fai-da-te ma anche dall'intelligenza artificiale, attraverso la quale ormai si cercano risposte ad ogni problema, come anche alla liberazione dal male. E' uno dei temi emersi nel recente corso sull'esorcismo che si è tenuto a Roma, all'Ateneo Pontificio Regina Apostolorum. "Solo il cattolicesimo - mette in guardia David Murgia, responsabile del Gris, Gruppo di Ricerca e Informazione Socio-religiosa, della diocesi di Roma - prevede dei paletti molto severi per l'esorcismo. Deve essere un sacerdote, di specchiata vita morale, con nomina del vescovo e può fare esorcismi solo all'interno della propria diocesi e utilizzare un rituale codificato". Il pericolo è invece che "alcuni gruppi o sette utilizzano una sorta di esorcismo fai-da-te. Senza nessun tipo di controll o gerarchico chiunque in questi casi si può mettere a praticare esorcismi", come accaduto in una piccola cittadina, Altavilla Milicia, in provincia di Palermo. Altro pericolo è nell'intelligenza artificiale che "consente di avvicinarsi alle pratiche magiche e di utilizzarle abitualmente. In questo senso, si parla anche di digital occulture: i temi dell'occultismo non rappresentano più un sapere elitario, riservato e inaccessibile, ma diventano parte integrante, oltre che della cultura popolare e dei media, anche della vita digitale quotidiana", avverte l'esperto.