Esondano due fiumi nel Viterbese, in salvo tre persone e due cani

ROMA, 06 FEB - Una squadra speciale dei vigili del fuoco del nucleo speleo-alpino-fluviale di Viterbo, è intervenuta questa mattina a Tarquinia sulle foci dei fiumi Marta e Mignone esondate, per salvare tre persone e due cani, che erano rimasti bloccati dall'acqua nelle loro case. La squadra era composta da cinque vigili del fuoco, dotati di un fuoristrada, un autofurgone e due gommoni da rafting. I caschi rossi hanno raggiunto con i mezzi da terra la zona dei due corsi d'acqua tracimati a causa delle forti piogge di questi giorni, poi, con i mezzi acquatici sono riusciti a raggiungere le abituazioni quasi sommerse e a salvare le persone che vi erano rimaste intrappolate