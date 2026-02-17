Esonda il torrente Coscile, sindaco Corigliano-Rossano ordina evacuazioni

CATANZARO, 17 FEB - "Informo la popolazione che stiamo facendo sopralluoghi lungo la valle del torrente Coscile, a monte di Apollinara, dove il livello del Coscile è alto ed è esondato in almeno un punto. L'acqua potrebbe raggiungere l'abitato di Apollinara. In via precauzionale si ordina quindi la messa in sicurezza e l'evacuazione delle case sul lato sinistro, andando verso valle, della Sp178 (via lago d'Iseo, via lago di Como ed a seguire) e le abitazioni che insistono lungo la provinciale anche a monte di Apollinara, fin quando come Protezione Civile non saremo sicuri che l'esondazione non riguarderà l'abitato". Lo scrive in un post su Facebook il sindaco di Corigliano-Rossano, Flavio Stasi. "La massima attenzione è necessaria per tutto l'abitato di Apollinara", rimarca il primo cittadino.