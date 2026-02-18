Giornale di Brescia
Esonda il fiume Idume a causa del maltempo in Salento

LECCE, 18 FEB - Nella Marina di Torre Chianca, in provincia di Lecce, è esondato il fiume Idume che si trova nell'area del parco naturale di Rauccio. L'allarme dei residenti è scattato nella serata di ieri. Il livello dell'acqua, che è entrata in alcune abitazioni, ha raggiunto gli 80 centimetri. Le piogge intense e le mareggiate di questi giorni e delle ultime ore, a cui si aggiunge l'ostruzione della foce che si ripete ciclicamente con le forti ondate di maltempo, hanno causato l'esondazione. Sul posto stanno operando i vigili del fuoco e i tecnici comunali. E sta per arrivare una squadra della Protezione civile per aprire un canale artificiale e ripristinare il deflusso naturale delle acque.

