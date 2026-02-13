Esonda fiume Crati nel cosentino, sommerso parco di pannelli solari

TARSIA, 13 FEB - La violenta ondata di maltempo che ha flagellato nella notte e nella mattinata la provincia di Cosenza, ha determinando una situazione di estrema criticità idrogeologica. Il protagonista indiscusso di questa emergenza è il fiume Crati, che nelle ultime ore è esondato in diversi punti, travolgendo argini già precari e invadendo ettari di terreni agricoli, strutture produttive e civili abitazioni. In località Ferramonti, nel comune di Tarsia, il Crati è straripato allagando campi, piccole aziende agricole, abitazioni e un parco di pannelli solari. Sul posto carabinieri, operai della protezione civile e comuni cittadini che stanno cercando di far defluire l'acqua per salvare gli animali rimasti bloccati nelle stalle.