Esercito ucraino, 'ritiriamo le nostre truppe da Siversk'

ROMA, 23 DIC - Lo stato maggiore dell'esercito ucraino ha annunciato il ritiro dei propri soldati dalla cittadina di Siversk, nella regione di Donetsk: lo riporta l'agenzia di stampa Ukrinform, secondo cui il comando ucraino sostiene di aver preso la decisione "per preservare la vita" delle proprie truppe. "I pesanti combattimenti nei pressi di Siversk continuano. Gli invasori russi hanno un vantaggio significativo in termini di uomini e mezzi e, nonostante le perdite sostanziali, continuano le operazioni offensive attive", è la versione delle forze armate ucraine. Siversk contava circa 10.000 abitanti prima della guerra e, secondo l'Afp, si trova circa 30 chilometri a est di Kramatorsk e Slovyansk, le due principali città sotto il controllo delle forze ucraine nel Donetsk.

