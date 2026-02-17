Escursionisti bloccati nella neve soccorsi in val d'Ossola

Giornale di Brescia
VERBANIA, 17 FEB - Due escursionisti sono stati soccorsi ieri sera in val d'Ossola, nel territorio comunale di Malesco (Verbano-Cusio-Ossola). La coppia ha incontrato difficoltà mentre cercava di raggiungere il bivacco Scaredi. I tecnici del Soccorso alpino e speleologico piemontese e i militari del Soccorso alpino della guardia di finanza sono stati allertati tramite un dispositivo elettronico in dotazione agli escursionisti. Entrambi sono stati raggiunti via terra in serata in una baita nella zona dell'Alpe Cortenuovo, dove avevano trovato riparo. Infreddoliti e affaticati per la neve alta, sono stati riaccompagnati a valle intorno alle 23.

