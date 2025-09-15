Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Escursionista morto nel Cuneese, sotto il monte Lausa Bruna

AA

TORINO, 15 SET - Un escursionista è morto ieri nel Cuneese, nei dintorni di Vinadio. A recuperare la salma è stato il soccorso alpino. L'allarme di mancato rientro era stato lanciato intorno alle 23 dai familiari: l'uomo era partito in mattinata verso il vallone di Sant'Anna di Vinadio e non era rientrato a casa. Il tecnico di centrale operativa del soccorso alpino e speleologico piemontese ha verificato che il disperso aveva tracciato il proprio itinerario con l'app Georesq, sviluppata dal Cnsas, e ha ricavato l'ultimo punto Gps segnalato in tarda mattinata dal suo smartphone situato appena sotto il monte Lausa Bruna. Lì si è diretta una squadra veloce del soccorso alpino, che intorno all'1.30 ha individuato il corpo dell'uomo in condizioni incompatibili con la vita, a valle di un salto di rocce, da cui era presumibilmente precipitato. In seguito è giunto sul posto il personale del soccorso alpino della guardia di finanza e dei vigili del fuoco, che si sono incaricati delle operazioni di polizia giudiziaria e del recupero, avvenuto questa mattina con l'elicottero dei pompieri.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
TORINO

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario