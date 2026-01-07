Giornale di Brescia
Escursionista bloccato da neve e buio in un rifugio, soccorso durato 7 ore

BOLOGNOLA, 07 GEN - A causa delle condizioni meteo avverse, in particolare della neve e del buio sopraggiunto, un 31enne escursionista di Camerino (Macerata) era rimasto bloccato nel rifugio del Fargno tra Ussita e Bolognola ed era impossibilitato a rientrare a valle. E' stato soccorso verso le 17.30 di ieri, da una squadra del Soccorso Alpino e Speleologico Marche (Cnsas) per un intervento di salvataggio che è durato sette ore. Tre tecnici del Cnsas Marche hanno raggiunto l'escursionista, che si trovava all'interno del rifugio, operando sotto una tormenta e con spessore neve oltre i 50 cm. L'intervento si è concluso con la discesa verso valle, risultata particolarmente lunga per la stanchezza del paziente e per l'elevato accumulo nevoso; durante il rientro, lungo l'itinerario, i soccorritori hanno inoltre incontrato valanghe, ulteriore elemento di criticità nella gestione delle operazioni. Giunti al parcheggio di Pintura di Bolognola, il 31enne è stato affidato alle cure del 118.

Argomenti
BOLOGNOLA

