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Escort nei locali della movida milanese, quattro arresti e perquisizioni

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MILANO, 20 APR - Quattro persone sono finite agli arresti domiciliari e sono state effettuate alcune perquisizioni nell'ambito di una indagine della Procura di Milano con al centro una società che organizzava eventi nei più noti locali della movida. Secondo l'accusa offriva un giro di escort agli ospiti delle feste, tra cui anche alcuni calciatori. L'inchiesta, coordinata dal procuratore aggiunto Bruno Albertini e delegata al nucleo di polizia economico e finanziario della GdF, ha portato anche a un sequestro preventivo finalizzato alla confisca del profitto del reato di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione per oltre 1,2 milioni di euro.

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