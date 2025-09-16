Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Esce dal carcere e ruba camion dei Vigili del fuoco

AA

BOLOGNA, 16 SET - Appena uscito dal carcere bolognese della Dozza, dopo un recente arresto per una rapina, ha rubato un camion dei Vigili del Fuoco dal vicino comando di via Ferrarese. Sul quel mezzo ha tentato di allontanarsi, ma è stato bloccato da un agente della polizia penitenziaria libero dal servizio, che ha piazzato la sua moto davanti al camion per sbarrargli la strada. Poco dopo è intervenuta anche una volante del commissariato Bolognina Pontevecchio, che lo ha fermato definitivamente. Si tratta di un 21enne di origine egiziana che la stessa polizia aveva già arrestato il 12 settembre per una rapina in una pizzeria in via Niccolò dall'Arca, zona Bolognina. Rimesso in libertà, il giovane è uscito dal carcere e si è introdotto nel piazzale del comando dei pompieri, che dista poche centinaia di metri. Qui è salito su un camion che viene usato per le emergenze e dunque aveva le chiavi a bordo. La fuga del 21enne è durata poco, perché il poliziotto fuori servizio si è accorto che la persona alla guida del mezzo dei Vigili del Fuoco non era un pompiere e lo ha bloccato all'altezza della rotatoria di via Ferrarese. Sull'episodio è intervenuto Matteo Di Benedetto, capogruppo della Lega a Bologna: "Urgono misure serie per la sicurezza, i Vigili del fuoco chiedono da tempo un presidio e interventi per tutelare la struttura e il personale." Per Di Benedetto, "è necessario un Cpr, per la permanenza e l'espulsione di soggetti come questo".

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
BOLOGNA

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario