Esce da un locale e un uomo gli spara, ferito sedicenne a Napoli

NAPOLI, 02 NOV - Un ragazzo di 16 anni è stato ferito questa mattina da colpi d'arma da fuoco in via Scarfoglio, a Napoli. Secondo quanto hanno riferito alla polizia gli amici, all'uscita da un locale il giovane e i compagni sono stati avvicinati da un uomo a piedi che, hanno riferito, avrebbe sparato al 16enne prima di allontanarsi. Portato all'Ospedale del Mare non è ritenuto in pericolo di vita. Sul fatto indagano la Squadra Mobile e gli uomini dell'ufficio di Prevenzione generale della Questura di Napoli.

NAPOLI

