Esce a vedere i fuochi di Capodanno, donna travolta e uccisa da un'auto

CASSOLA, 01 GEN - Una donna di 73 anni è morta la scorsa notte, qualche minuto dopo la mezzanotte, a Cassola (Vicenza) dopo essere stata investita da un'auto. Secondo le prime ricostruzioni, sarebbe uscita di casa per vedere i fuochi d'artificio quando, per cause in corso di accertamento, è stata travolta da una vettura di passaggio e sbalzata avanti per una quindicina di metri, finendo contro un muretto. Immediato l'allarme lanciato anche alle forze dell'ordine: è arrivata un'ambulanza del Suem 118 di Bassano del Grappa, i sanitari l'hanno imediatamente intubata e hanno avviato le pratiche di rianimazione. Trasportata all'ospedale di San Bassiano, è morta nelle ore successive. I carabinieri stanno cercando di ricostruire la tragedia.