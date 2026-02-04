Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Erdogan regala ad Al Sisi un'auto elettrica turca

AA

IL CAIRO, 04 FEB - Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, oggi al Cairo, oltre ad esprimere una totale consonanza di vedute con il presidente egiziano Abdel Fattah Al Sisi, gli ha fatto dono di un'auto elettrica progettata e costruita in Turchia. Lo fa sapere un portavoce egiziano, precisando che Sisi l'ha prima ispezionata nei giardini del palazzo presidenziale e poi l'ha guidata, accompagnato dal presidente Erdogan, dal palazzo dell'Unione, nel quartiere di Heliopolis, alla sede del Forum economico turco-egiziano presso l'Al-Massa Hotel di Nasr City. Il motivo ufficiale della visita di Erdogan era la sua partecipazione alla seconda riunione del Consiglio di cooperazione strategica ad alto livello, anche se poi gli incontri hanno spaziato dall'economia alle crisi regionali.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
IL CAIRO

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario