Erdogan regala ad Al Sisi un'auto elettrica turca

IL CAIRO, 04 FEB - Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, oggi al Cairo, oltre ad esprimere una totale consonanza di vedute con il presidente egiziano Abdel Fattah Al Sisi, gli ha fatto dono di un'auto elettrica progettata e costruita in Turchia. Lo fa sapere un portavoce egiziano, precisando che Sisi l'ha prima ispezionata nei giardini del palazzo presidenziale e poi l'ha guidata, accompagnato dal presidente Erdogan, dal palazzo dell'Unione, nel quartiere di Heliopolis, alla sede del Forum economico turco-egiziano presso l'Al-Massa Hotel di Nasr City. Il motivo ufficiale della visita di Erdogan era la sua partecipazione alla seconda riunione del Consiglio di cooperazione strategica ad alto livello, anche se poi gli incontri hanno spaziato dall'economia alle crisi regionali.