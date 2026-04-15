Equalize, le chat 'grazie per la denuncia dei redditi di Ricki Tognazzi'

MILANO, 15 APR - "Grazie caro". Così il 26 settembre 2024 l'esperto informatico Nunzio Samuele Calamucci ringraziava un altro presunto componente della banda di cyber-spie, Luca Cavicchi, che sarebbe stato a capo di una "articolazione" con base a Ferrara, di avergli inviato le "dichiarazioni dei redditi", richieste due giorni prima, di Ricky Tognazzi, attore, regista, produttore e primo figlio di Ugo. E' uno dei dettagli che viene a galla dalle migliaia di pagine di atti depositati, tra interrogatori, testimonianze e annotazioni dei carabinieri del Ros, nella seconda tranche dell'inchiesta dei pm della Dda milanese Francesco De Tommasi e Eugenio Fusco e della Dna sui presunti dossieraggi illegali del gruppo di Equalize, con a capo Enrico Pazzali. Già nei giorni scorsi, infatti, dopo la seconda chiusura indagini a carico di 81 persone, erano emersi altri nomi di vip che sarebbero stati spiati con accessi abusivi alle banche dati, tra cui, oltre a Tognazzi, anche Christian 'Bobo' Vieri, ex attaccante della Juve, dell'Inter e della Nazionale, l'ex agente fotografico Fabrizio Corona, la blogger Selvaggia Lucarelli. Da un'informativa sull'analisi dei dispositivi di Cavicchi risulta che Calamucci il 24 settembre di due anni fa gli avrebbe inviato il codice fiscale di Tognazzi "chiedendo la denuncia dei redditi 2022 e 2023". E due giorni dopo Cavicchi gli avrebbe fatto avere quei dati in file che, come annotano gli investigatori, non sono recuperabili "dal dispositivo". Contemporaneamente è stato "accertato l'accesso in banca dati 'Serpico'" da parte di un allora dirigente dell'Agenzia delle Entrate di Napoli, indagato, che ha "interrogato" i dati dell'attore il 25 e 26 settembre 2024 "estrapolando la denuncia dei redditi". Dagli atti, come risulta anche dalle imputazioni, si evince che non sarebbe stato possibile individuare i committenti, clienti di Equalize, di quelle richieste illegali di dati che riguardano il nuovo elenco di vip.