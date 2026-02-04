Giornale di Brescia
Epstein: 'Trump una cattiva persona, nessuna cellula decente nel suo corpo'

NEW YORK, 03 FEB - "Ricordo di averti detto che ho incontrato persone davvero cattive, ma nessuna peggiore di Trump, non c'è nessuna cellula decente nel suo corpo. Quindi sì, è pericoloso". Lo ha detto Jeffrey Epstein in uno scambio di email con l'ex segretario al Tesoro Larry Summers, secondo quanto riportato dal Telegraph. Lo scambio, contenuto nei documenti su Epstein pubblicati dal Dipartimento di Giustizia, risale al febbraio 2017.

