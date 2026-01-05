Epifania: la tradizione friulana, messe per Spadone, Tallero e Pignarul grant

UDINE, 05 GEN - Sono tre i riti più antichi e identitari con cui il Friuli il 6 gennaio saluta la fine delle festività natalizie nel giorno dell'Epifania, tra celebrazioni religiose, rievocazioni storiche e tradizioni popolari che si rinnovano da secoli a Cividale del Friuli, Gemona e Tarcento (tutti in provincia di Udine). A Cividale, alle 10.30, nel Duomo di Santa Maria Assunta, si celebra la solenne Messa dello Spadone, officiata e cantata in latino. Il rito, attestato dal 1366, rievoca l'ingresso del Patriarca d'Aquileia Marquardo von Randeck, capo spirituale e temporale del Patriarcato, che proprio a Cividale introdusse una cerimonia di origine germanica dal forte valore liturgico e politico. Durante la celebrazione compare la spada appartenuta al Patriarca, che viene sollevata dal diacono in segno di benedizione. Alle 11.45, al termine della funzione, centinaia di figuranti in costume storico daranno vita alla rievocazione dell'entrata solenne di von Randeck in città, appuntamento che dal 1984 coinvolge l'intera comunità. A Gemona, invece, alle 10.30 nel Duomo, si rinnova la Messa del Tallero, uno dei riti civici e religiosi più significativi della storia locale. La tradizione, risalente alla fine del Settecento e al passaggio del Friuli dalla Serenissima all'Arciducato d'Austria, vede l'offerta simbolica del tallero d'argento come segno di collaborazione tra istituzioni civili e religiose. A Tarcento, infine, l'Epifania è legata al suggestivo rito del Pignarûl Grant. Alle 19, a Coia, si accende il grande falò guidato dal Vecchio Venerando, figura cardine della tradizione epifanica. Dalla direzione che prende il fumo del falò viene interpretato l'andamento del 2026. A vaticinarlo stavolta sarà Andrea Maroè, nuovo Venerando. Alle 20 è previsto un grande spettacolo pirotecnico.