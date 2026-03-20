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Epatite A, ispezioni del Nas in ristoranti e mercatini tra Napoli e provincia

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NAPOLI, 20 MAR - Si stanno concentrando nei ristoranti, nelle pescherie ma anche nei mercatini "anonimi" dove si vendono ortaggi privi di tracciabilità i controlli del Nas di Napoli, coordinati dal comandante Alessandro Cisternino, scattati qualche giorno fa dopo l'aumento dei casi di epatite A e dei ricoveri nell'ospedale Cotugno del capoluogo partenopeo. Le ispezioni dei carabinieri riguardano i punti di ristoro che distribuiscono frutti di mare e sushi tra Napoli e provincia sono state precedute da una mappatura; sono iniziate alcuni giorni e oggi il sindaco Gaetano Manfredi ha vietato il consumo di frutti di mare crudi nei locali pubblici. Le operazioni, concordate con l'unità operativa di prevenzione e sanità pubblica veterinaria della Regione Campania, consistono nel prelievo di campioni che successivamente saranno sottoposti ad analisi nell'istituto zooprofilattico di Portici.

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