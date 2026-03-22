Epatite A, al Cotugno di Napoli sono 54 i ricoverati

NAPOLI, 22 MAR - Al pronto soccorso dell'ospedale Cotugno sono 8 i nuovi casi di epatite A registrati alle 13.00 di oggi. Al momento i pazienti ricoverati con questa patologia nei reparti di degenza del presidio infettivologico napoletano sono 54, uno in più rispetto a ieri. "Le condizioni cliniche dei pazienti ricoverati non presentano aspetti di criticità", si apprende dall'ospedale. La direzione dell'Azienda ospedaliera dei Colli, da cui dipende il Cotugno, fa sapere di aver istituito un "monitoraggio costante dell'andamento del fenomeno per adeguare la disponibilità di posti letto", e che "al momento non sussiste alcuna criticità assistenziale". "Le misure adottate dalla Regione Campania e dai Comuni, unitamente alla responsabilità dei cittadini nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, consentiranno di contenere l'aumento dei casi", è la previsione dei sanitari.