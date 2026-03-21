Epatite A, 51 ricoverati e 9 in pronto soccorso al Cotugno di Napoli

"Al momento abbiamo 51 ricoverati e nove pazienti in pronto soccorso". Lo riferisce il dottor Raffaele Di Sarno, responsabile del pronto soccorso infettivologico dell'ospedale Cotugno. I pazienti, spiega, hanno un'età compresa tra i 30 e i 40 anni e presentano "epatiti non complicate, che al momento non destano preoccupazione". Molti di loro avrebbero riferito il consumo di mitili crudi. Quanto alla diffusione, "i casi sono distribuiti su tutto il territorio: provincia di Napoli, Casertano e anche in altri ospedali si registrano situazioni analoghe". Ieri i ricoverati al Cotugno erano 50. Di Sarno esclude però l'ipotesi di un'epidemia: "Dopo le festività natalizie ci aspettiamo sempre un aumento legato al consumo di mitili. Quest'anno i numeri sono superiori alla norma, ma non si può parlare di epidemia". Il medico ribadisce infine l'importanza della vaccinazione: "È raccomandata a partire da un anno di età ed è sicura, trattandosi di un vaccino con virus inattivati"