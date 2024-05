Entro maggio attesa nuova richiesta processo per Santanchè

MILANO, 04 MAG - E' attesa attorno alla metà di maggio, e comunque entro la fine del mese, la seconda richiesta di rinvio a giudizio nei confronti di Daniela Santanchè, del suo compagno, Dimitri Kunz, e di altre 15 persone e tre società, indagati nell'inchiesta della Procura di Milano per falso in bilancio nell'inchiesta su Visibilia, il gruppo fondato dalla ministra e dal quale ha dismesso cariche e quote nel 2022. I pm Marina Gravina e Luigi Luzi con Laura Pedio, hanno spiegato alle difese di non aver intenzione di concedere ulteriori termini rispetto a quelli 'canonici' dei 20 giorni decorsi dalla notifica della chiusura delle indagini.