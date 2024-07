Entra in casa per rubare e molesta ragazza nel sonno, arrestato

LIGNANO SABBIADORO, 20 LUG - E' entrato in una delle tante case vacanza di Lignano Sabbiadoro per compiere un furto, ha rubato una piccola somma in contanti ma, quando ha visto la ragazza, che dormiva nel suo letto, ha cominciato a molestarla. La giovane, di 19 anni, si è svegliata, ha cominciato a urlare e dimenarsi fino a quando non si sono svegliati anche i genitori che dormivano in una stanza vicino. Il ladro a quel punto è fuggito. E' accaduto a Lignano Sabbiadoro (Udine) dove la Polizia ha individuato l'uomo e lo ha arrestato. E' un cittadino italiano, di 40 anni, che, nella notte tra domenica e lunedì scorsi, si è introdotto furtivamente nell' abitazione dove c'era la famiglia - tutti cittadini italiani - in vacanza. L'uomo, che è accusato di violenza sessuale, violazione di domicilio e furto, è stato individuato dalla Polizia non lontano da Lignano Pineta, dove si trova la casa vacanza. Ed è anche stato riconosciuto dalla vittima. La Procura di Udine ha chiesto e ottenuto dal Gip un provvedimento di custodia cautelare in carcere nei confronti dell'uomo, che è stato condotto nella casa circondariale di Udine. La ragazza, molto scossa, nell'immediatezza dei fatti è stata assistita da una poliziotta.