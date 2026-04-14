Enrico Costa nuovo capogruppo FI alla Camera, prende il posto di Barelli
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ROMA, 14 APR - Il deputato azzurro Enrico Costa è il nuovo capogruppo di Forza Italia alla Camera. Come unico candidato, è stato eletto per acclamazione nella riunione del gruppo a Palazzo Montecitorio. Prende il posto di Paolo Barelli, per cui si attende la nomina a viceministro per i Rapporti con il Parlamento.
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