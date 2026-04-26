Enac, nuova segnaletica Malpensa riporti denominazione 'Silvio Berlusconi'

MILANO, 26 APR - L'Enac ha chiesto a Sea, la società che gestisce gli aeroporti di Milano, di provvedere alla realizzazione e all'apposizione della nuova segnaletica che riporti la denominazione 'Aeroporto Internazionale Milano Malpensa - Silvio Berlusconi'. La richiesta all'indomani della sentenza del Tar Lombardia che ha legittimato l'intitolazione deliberata dal cdA di Enac nel 2024 con il via libera del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini. "Per evitare ulteriori pretestuose polemiche - commenta il presidente Enac Pierluigi Di Palma - abbiamo atteso l'esito di un lungo giudizio, pur non avendo il Tar sospeso il provvedimento adottato dall'Enac. Ora che al di là di ogni ragionevole dubbio una articolata ed approfondita decisione ha confermato la correttezza della procedura adottata che, peraltro, senza alcuna contestazione è stata seguita per modificare recentemente l'intitolazione degli scali di Salerno e Olbia, Enac chiede a Sea, la società di gestione aeroportuale degli scali di Milano, di provvedere, con ogni consentita urgenza, alla realizzazione della segnaletica secondo quanto disposto dall'ordinanza della Direttrice Territoriale Monica Piccirillo. L'intitolazione, come detto anche nella sentenza, vuol essere il riconoscimento del ruolo istituzionale, politico e imprenditoriale ricoperto dal presidente Silvio Berlusconi, a cui, alla sua scomparsa, va ricordato, sono stati riservati funerali di Stato".