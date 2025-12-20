Giornale di Brescia
Emissioni di gas serra a Singapore in calo del 5,3% nel 2023

SINGAPORE, 20 DIC - Le emissioni di gas serra della Repubblica, di Singapore, responsabili del riscaldamento globale, sono scese a 55,5 milioni di tonnellate (Mt) nel 2023, principalmente a causa di un calo della produzione industriale nel settore petrolchimico. Secondo quanto riportato il 19 dicembre dal Segretariato nazionale per il Cambiamento Climatico sul proprio sito web, si è registrato un calo del 5,3 per cento rispetto alle emissioni dell'anno precedente, che erano state pari a 58,59 Mt di anidride carbonica equivalente. Sebbene questo calo sia il primo dal 2008, gli analisti hanno dichiarato al The Straits Times che la chiave sarà riuscire a mantenere questa tendenza al ribasso. Questo è il rapporto più recente sulle emissioni di gas serra di Singapore. Secondo il segretariato, un organismo che fa capo all'ufficio del primo ministro, la diminuzione è dovuta principalmente a una minore quantità di gas serra rilasciati direttamente dal settore industriale, che rappresenta la principale fonte di emissioni di Singapore.

