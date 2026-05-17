Emirati, un drone causa un incendio vicino ad una centrale nucleare

ROMA, 17 MAG - Le autorità di Abu Dhabi sono intervenute in seguito a un incendio divampato in un generatore elettrico all'esterno del perimetro interno della centrale nucleare di Barakah, nella regione di Al Dhafra, causato dall'impatto di un drone. Non si sono registrati feriti e non vi sono state ripercussioni sui livelli di sicurezza radiologica. Lo rende noto su X l'ufficio stampa di Abu Dhabi. Il drone ha attraversato il confine occidentale del Paese, hanno dichiarato le autorità, aggiungendo di aver avviato un'indagine per "determinare l'origine degli attacchi". In una dichiarazione, il ministero della Difesa ha indicato che i sistemi di difesa aerea hanno rilevato "tre droni che erano entrati attraverso il confine occidentale", due dei quali sono stati intercettati con successo, mentre il terzo "ha colpito un generatore di corrente" vicino alla centrale nucleare di Barakah (ovest). Abu Dhabi ha condannato con la massima fermezza "l'attacco terroristico". In una nota, il ministero degli Esteri ha affermato che questi attacchi rappresentano una pericolosa escalation, un atto di aggressione inaccettabile e una minaccia diretta alla sicurezza del Paese.