Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Emirati, tre morti e 58 feriti nei raid iraniani da ieri

AA

ABU DHABI, 01 MAR - Tre persone sono rimaste uccise e 58 feriti nei raid dell'Iran sugli Emirati arabi uniti lanciati da ieri. Le vittime sono un cittadino pachistano, un nepalese e un bengalese, ha dichiarato il ministero della Difesa emiratino, aggiungendo che dall'inizio degli attacchi iraniani, gli Emirati hanno rilevato 165 missili balistici, 152 dei quali sono stati distrutti, oltre a due missili da crociera. Inoltre, "sono stati rilevati 541 droni iraniani, 506 dei quali sono stati intercettati e distrutti", ha aggiunto il ministero.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
ABU DHABI

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario