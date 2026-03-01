Emirati, tre morti e 58 feriti nei raid iraniani da ieri

ABU DHABI, 01 MAR - Tre persone sono rimaste uccise e 58 feriti nei raid dell'Iran sugli Emirati arabi uniti lanciati da ieri. Le vittime sono un cittadino pachistano, un nepalese e un bengalese, ha dichiarato il ministero della Difesa emiratino, aggiungendo che dall'inizio degli attacchi iraniani, gli Emirati hanno rilevato 165 missili balistici, 152 dei quali sono stati distrutti, oltre a due missili da crociera. Inoltre, "sono stati rilevati 541 droni iraniani, 506 dei quali sono stati intercettati e distrutti", ha aggiunto il ministero.