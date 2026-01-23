Giornale di Brescia
Emirati, 'iniziati negoziati Russia-Ucraina-Usa, proseguiranno per 2 giorni'

ROMA, 23 GEN - Gli Emirati Arabi Uniti hanno annunciato che ad Abu Dhabi sono iniziati i negoziati formali tra Russia, Ucraina e Stati Uniti. "I colloqui sono iniziati oggi ad Abu Dhabi e dovrebbero proseguire per due giorni, nell'ambito degli sforzi in corso per promuovere il dialogo e individuare soluzioni politiche alla crisi", ha affermato lo sceicco Abdullah bin Zayed Al Nahyan, vice primo ministro e ministro degli esteri degli Emirati Arabi Uniti. Lo riportano i media internazionali.

