Emiliano, ho parlato con sorella boss, Decaro non c'era

BARI, 25 MAR - "Io ho certamente parlato con la signora Capriati", sorella del boss mafioso Antonio Capriati, "e ho parlato delle resistenze molte forti che Decaro stava trovando per istituire la Ztl a Bari Vecchia. Siccome è una cosa di 18 anni fa, se Antonio ha detto che non se lo ricorda, e non ricorda di esserci stato, è possibile che lui abbia ragione": lo ha detto il governatore della Regione Puglia, Michele Emiliano, intervistato dal Tg1 in merito alle dichiarazioni fatte sabato mattina durante una manifestazione a Bari.