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Emilia-Romagna sferzata dal vento, oltre cento interventi dei pompieri

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BOLOGNA, 26 MAR - Sono stati oltre cento dal tardo pomeriggio di ieri gli interventi dei vigili del fuoco in Emilia-Romagna a causa delle forti raffiche di vento che hanno colpito il territorio. Le criticità maggiori si sono registrate nelle province di Ferrara, Modena, Parma e Reggio Emilia, dove gli interventi sono stati soprattutto per la messa in sicurezza di alberi pericolanti e rami caduti sulle strade, ma anche per cartelloni pubblicitari divelti o instabili. Non si segnalano al momento persone ferite. Le operazioni di monitoraggio e messa in sicurezza dei punti critici proseguono su tutto il territorio. Per tutta la giornata di oggi è in vigore una allerta arancione proprio per vento, che era stata diramata in particolare per la costa. Il Comune di Ravenna aveva disposto ieri la chiusura di parchi, pinete e cimiteri.

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