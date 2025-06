Emicrania, il 19 giugno open day in 110 ospedali bollino rosa

ROMA, 17 GIU - Servizi gratuiti clinico-diagnostici e informativi alla popolazione che includono visite neurologiche, consulenze con gli esperti, test di valutazione, info point, conferenze e distribuzione di materiale dedicato per la prevenzione, la diagnosi e la cura delle cefalee: è l'iniziativa di Fondazione Onda Ets nella giornata del 19 giugno 2025, che coinvolge gli Ospedali Bollino Rosa per promuovere la terza edizione dell'(H) Open Day dedicato all'emicrania, patologia cronica che colpisce circa il 12 per cento degli adulti nel mondo, con una prevalenza tre volte maggiore nelle donne. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, rappresenta la terza malattia più frequente al mondo e la seconda più disabilitante, comportando dunque un altissimo costo umano, sociale ed economico. Nonostante gli evidenti dati epidemiologici, l'emicrania è ancora percepita da chi ne soffre come "invisibile". Obiettivo di questa iniziativa è dunque sensibilizzare la popolazione sull'importanza di un riconoscimento precoce dei sintomi per un accesso tempestivo ai percorsi specifici di diagnosi e cura per una migliore qualità della vita dei pazienti. "Nell'anno del nostro ventennale, promuoviamo questo (H) Open day per il terzo anno e ci poniamo come obiettivo di continuare a sensibilizzare la popolazione su una patologia spesso sottovalutata, talvolta neanche ritenuta come tale; un'occasione per offrire ai pazienti degli strumenti di diagnosi e cura" dichiara Francesca Merzagora, presidente di Fondazione Onda Ets. "La lotta all'emicrania è una battaglia che ci è molto cara e che dobbiamo portare avanti insieme, coinvolgendo le società scientifiche, i medici specialisti ospedalieri e territoriali, le associazioni di pazienti, i media e le farmacie in iniziative come questa, per superare lo stigma e diffondere un messaggio di consapevolezza alla popolazione". I servizi offerti dalle oltre 110 strutture del network Bollino Rosa che hanno aderito all'iniziativa sono consultabili sul sito www.bollinirosa.it con indicazioni su date, orari e modalità di prenotazione, accedendo alla sezione "consulta le prossime iniziative". È possibile selezionare la regione e la provincia di interesse per visualizzare l'elenco degli ospedali aderenti.