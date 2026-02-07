Emergenza maltempo in Portogallo, muore un vigile del fuoco

Giornale di Brescia
BRUXELLES, 07 FEB - Il maltempo continua a colpire duramente il Portogallo e provoca una vittima tra i soccorritori. Un pompiere volontario di Campo Maior, cittadina dell'Alentejo orientale al confine con la Spagna, è morto mentre partecipava a un'operazione di pattugliamento, ricognizione e vigilanza attivata a seguito delle intemperie. Il presidente della Repubblica, Marcelo Rebelo de Sousa, ha espresso le sue "più sentite condoglianze" alla famiglia, agli amici, al Corpo dei vigili del fuoco volontari di Campo Maior e alla Guarda nacional republicana, ringraziando tutti gli operatori impegnati in prima linea per la sicurezza della popolazione. Alla vigilia delle elezioni presidenziali, l'emergenza nel Paese iberico non accenna ad arrestarsi: oltre 60 comuni sono in stato di emergenza a causa di piogge intense e raffiche di vento. Le autorità restano in massima allerta mentre proseguono le operazioni di monitoraggio e messa in sicurezza del territorio, supportate anche da unità dell'esercito, impegnate nel ripristino delle condizioni di sicurezza, nella rimozione dei detriti e nella protezione delle abitazioni.

