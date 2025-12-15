Emergenza idrica in Sardegna, foto dal satellite mostrano il lago Omodeo che si svuota

CAGLIARI, 15 DIC - La siccità che sta colpendo la Sardegna in tre immagini simbolo: le acqua del Lago Omodeo che si sono progressivamente ritirate. Le tre foto del più grande bacino artificiale della Sardegna centrale arrivano dal satellite CopernicusEU Sentinel-2 che le ha acquisite il 19 dicembre 2023, il 16 dicembre 2024 e l'11 dicembre 2025. "Le fasce chiare che circondano la linea di costa indicano livelli d'acqua in calo, riflettendo un netto calo del volume immagazzinato - spiegano gli scienziati - Secondo le autorità locali, lo stoccaggio è diminuito da 349,04 milioni di mü a fine novembre 2023 (83,30% della capacità totale) a 256,71 milioni di mü a fine novembre 2024 (61,27%) e a 187,44 milioni di mü a fine novembre 2025 (44,74%) I dati di Copernicus Sentinel-2 supportano il monitoraggio costante dei livelli idrici dei bacini nel tempo e la gestione a lungo termine delle risorse idriche". Complessivamente, nell'ultima rilevazione dell'autorità di Bacino della Sardegna relativa al 30 novembre scorso, nei bacini artificiali dell'Isola è presente solo il 35% della capacità invasabile, ossia 638,34 milioni di metri cubi, in calo dell'1% rispetto ai dati di fine ottobre ma otto punti percentuali in meno rispetto a novembre 2024. Nonostante le recenti piogge, resta la situazione di emergenza idrica in Baronia (nel Nuorese) e nel Sulcis, ma anche gli altri territori non sorridono, dalla Gallura e Sassarese, all'Oristanese e sud Sardegna. L'unica situazione non critica si rileva in Ogliastra.