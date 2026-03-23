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++ Elkann, 'garantito un futuro di libertà a Repubblica e Stampa' ++

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ROMA, 23 MAR - 'L'editoria è una professione che può essere esercitata in modo indipendente solo se si hanno i conti in regola. La mia famiglia e io stesso abbiamo sempre considerato l'editoria come un mestiere che vive grazie ai suoi lettori, ma purtroppo in Italia avere un giornale è considerato uno strumento di influenza e di potere, non una professione'. In una intervista all'ANSA John Elkann spiega così i motivi che lo hanno portato a cedere La Stampa e Gedi, convinto che la vendita al gruppo Sae e ad Antenna 'garantiranno un futuro di sviluppo e libertà ai giornalisti delle due testate'.

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