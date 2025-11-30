Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Elkann, 'attacco alla Stampa vile, non ci faremo intimidire'

AA

TORINO, 30 NOV - "L'attacco che questa redazione ha subito due giorni fa è stato brutale e vile. Un tentativo evidente di intimidire chi ogni giorno lavora per raccontare la realtà con rigore, serietà e indipendenza". Lo ha detto John Elkann, amministratore delegato di Exor, alla redazione della Stampa dove è andato con Paolo Ceretti, presidente di Gedi, per esprimere solidarietà e "ferma condanna di quanto è accaduto". Tre i messaggi: a chi lavora in redazione, ai lettori, al territorio e al Paese. "Gedi prende estremamente sul serio ciò che è accaduto. Violare questo giornale, questa redazione, è inaccettabile. Per questo l'azienda, domani, incontrerà il Cdr per condividere protocolli di sicurezza ulteriormente rafforzati" ha spiegato Elkann che ha parlato di un episodio "particolarmente inquietante, perché purtroppo non è isolato: è ancora recente il ricordo dell'assalto alle Ogr, nei giorni in cui La Stampa era impegnata a raccontare i lavori dell'Italian Tech Week. Momenti e luoghi diversi, ma accomunati da una stessa idea: che la violenza possa sostituire il dialogo, che si possa zittire una voce, un'opinione, colpendola fisicamente". Elkann ha spiegato che le misure saranno prese "in stretto coordinamento con le autorità e con le forze dell'ordine". Rivolgendosi ai lettori l'amministratore delegato di Exor ha detto: "Il nostro modo di intendere il giornalismo non tollera soprusi, ingerenze, minacce. La Stampa, da sempre, informa i suoi lettori, dando conto di tutte le opinioni ma senza esitazione nel prendere posizione. Questa linea è chiara: continuare a raccontare i fatti in autonomia e libertà, senza subire condizionamenti né prevaricazioni. Come Gedi, insieme al direttore e a tutta la redazione, respingeremo ogni atto di violenza e continueremo a informare i lettori senza farci intimidire da nulla e da nessuno". "Il terzo messaggio - ha proseguito Elkann - è per il territorio e, più in generale, per l'Italia. Non è la prima volta che questo giornale affronta momenti difficili. (in redazione abbiamo qui una targa ricorda il vicedirettore Casalegno). A questi atti di violenza, la risposta del giornale è la stessa: non arretrare di un centimetro dalle convinzioni e dai valori che lo animano. La Stampa è un presidio di libertà e di civiltà, e le tante attestazioni di solidarietà che il giornale ha ricevuto da persone di qualunque appartenenza lo confermano. Ho avuto modo di parlare con il presidente della Repubblica e il presidente del Consiglio con i quali ho condiviso questi tre punti, ricevendo da parte loro pieno sostegno". L'impegno, ha sottolineato Elkann, è questo: "La Stampa continuerà a informare i suoi lettori come ha sempre fatto, con rigore, serietà e indipendenza".

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
TORINO

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario