Eliseo, 'inaccettabili le minacce di Trump di dazi sul vino francese'

PARIGI, 20 GEN - Le minacce del presidente statunitense Donald Trump di imporre dazi del 200% su vino e champagne francesi sono "inaccettabili" e "inefficaci". Lo ha dichiarato martedì all'Afp una fonte vicina al presidente francese Emmanuel Macron. "Le minacce tariffarie per influenzare la nostra politica estera sono inaccettabili e inefficaci", ha affermato la fonte dopo che Trump ha espresso la minaccia in merito all'intenzione di Parigi di rifiutare il suo invito a far parte del Board of Peace.