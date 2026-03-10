Giornale di Brescia
Eliseo, 'domani riunione dei leader del G7 sulla guerra in Medio Oriente'

PARIGI, 10 MAR - Il presidente francese Emmanuel Macron terrà mercoledì alle 15 una riunione dei capi di Stato e di governo del G7 per discutere delle "conseguenze economiche" della guerra in Iran, tra cui la "situazione energetica" e le "misure per mitigarla". Lo ha annunciato in serata l'Eliseo. "Questa sarà la prima discussione su questo tema tra i membri del G7. Il coordinamento economico è una questione chiave per una risposta efficace e utile alla situazione", ha aggiunto l'Eliseo, mentre la Francia detiene la presidenza del G7 quest'anno.

PARIGI

